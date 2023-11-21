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11:04 (мск), источник: Наш Красноярский край

Агентство по туризму Красноярского края возглавил Тарас Яскевич

Распоряжение подписал губернатор Красноярского края.

Источник: Reuters

На должность руководителя агентства по туризму Красноярского края назначен Тарас Яскевич. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

Напомним, Тарас Яскевич несколько лет возглавлял Общественный совет при министерстве финансов Красноярского края, а также занимал должность первого заместителя директора КГАУ «Центр спортивной подготовки».

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Агентство по туризму Красноярского края возглавил Тарас Яскевич
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