Во Владивостоке возвращают концерты и салют на Новый год

В настоящее время концепция новогоднего оформления находится еще в разработке. Но уже известно, что 31 декабря для гостей и жителей приморской столице состоится концерт с дискотекой, начало которого запланировано на 20 часов, а также праздничное шоу, а закончится мероприятие в 22 часа фейерверком.
Как отметила начальник управления культуры администрации Владивостока Светлана Шупиро, в этом году для гостей будет подготовлена двухчасовая программа.
«Один час концерт и один — новогодняя дискотека. На центральной площади также пройдет световое шоу. Ближе к 22 часам горожан поздравят первые лица города и края, а ровно в 22 часа можно будет полюбоваться праздничным фейерверком, который будет идти 8 минут. Одновременно с этим по 3−4 минуты салют прогремит на островах Русский и Попова, а также на Береговом и Трудовом», — рассказала Светлана Шупиро.
Стоит отметить, что во Владивостоке специалисты уже приступили к установке праздничной иллюминации на фонарных столбах.
Напомним, что в 2022 году было принято решение отказаться от концертной программы и салюта в преддверии празднования Нового года. Расходы на эти цели были исключены из бюджета города.