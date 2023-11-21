10:58 (мск), источник: Сиб.фм
Роструд: в каких случаях можно уйти в отпуск без согласия работодателя
Специалисты Роструда рассказали россиянам, в каких ситуациях не требуется согласие работодателя на отпуск сотрудника.
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Сразу оговоримся, что речь пойдёт о отпусках без сохранения зарплаты. По мнению экспертов Роструда и в соответствии с трудовым законодательством РФ, подобные отпуска, даже если руководитель не дал своё согласие, предоставляются по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам:
· до пяти календарных дней:
— при рождении ребенка;
— для регистрации брака;
— в случае смерти близких родственников;
· до 14 календарных дней в году:
— работающим пенсионерам по старости (по возрасту);
— родителям (жёнам) военных и приравненных к ним лицам из силовых структур РФ;
· до 35 календарных дней в году — участникам ВОВ;
· до 60 календарных дней в году — работникам с инвалидностью.
Отметим, что нерабочие праздничные дни и дни временной нетрудоспособности не продлевают срок вышеописанных отпусков без сохранения заработной платы, но включаются в стаж работы. При этом общая продолжительность таких отпусков за год не должна превышать до 14 календарных дней (начиная с 15-го дня отпуска без содержания не учитываются ни в стаж, ни при расчёте ежегодного основного оплачиваемого отпуска).