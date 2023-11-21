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10:41 (мск), источник: Клопс.ru

Просьба сохранять спокойствие: в Калининграде начались полицейские учения

Цель — отработка действий сотрудников при различных ситуациях.

Источник: РИА "Новости"

В Калининграде начались полицейские учения. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

«В Калининграде прямо сейчас проходят учения сотрудников служб и подразделений УМВД России по Калининградской области. Целью проводимых мероприятий является практическая отработка действий сотрудников органов внутренних дел при различных ситуациях. Просьба отнестись к этому с пониманием и сохранять спокойствие», — говорится в сообщении.

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