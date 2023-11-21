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10:59 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Казани за сутки

В работах по уборке снега задействованы 225 единиц техники и 492 рабочих.

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Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 21 ноября). За прошедшие сутки в Казани выпало 10 мм осадков. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Для ноября в столице РТ месячной нормой считается 45 мм осадков.

Сегодня в уборке снега и расчистке дорог задействованы 225 единиц техники и 492 рабочих.

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