10:59 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
Почти четверть месячной нормы осадков выпала в Казани за сутки
В работах по уборке снега задействованы 225 единиц техники и 492 рабочих.
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(Город Казань KZN.RU, 21 ноября). За прошедшие сутки в Казани выпало 10 мм осадков. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.
Для ноября в столице РТ месячной нормой считается 45 мм осадков.
Сегодня в уборке снега и расчистке дорог задействованы 225 единиц техники и 492 рабочих.