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11:35 (мск), источник: Ura.ru

Кинотеатр «Кристалл» в Перми откроется в декабре

В Перми легендарный кинотеатр «Кристалл» вновь будет показывать фильмы. «Пермская синематека» переезжает туда уже в конце ноября, а 2 декабря состоится торжественное открытие кинотеатра.

«Техническое открытие “Кристалла” состоится 30 ноября. 2 декабря пройдет торжественное открытие. Будьте уверены, мы приготовим для вас много интересного», — сообщает «Пермская синематека» в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас синематека расположена в здании киноцентра «Премьер». Он будет работать последний день 26 ноября. Как ранее рассказывало URA.RU, кинотеатр «Кристалл» в центре Перми закрыли в конце февраля 2023 года. Его владелец Александр Флегинский продал здание краевым властям за 370 млн рублей. Кинотеатр станет площадкой Регионального молодежного центра, но продолжит выполнять и свою историческую функцию, так как на его площади переедет ГКБУК «Пермская синематека».

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