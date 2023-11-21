Кинотеатр «Кристалл» в Перми откроется в декабре

«Техническое открытие “Кристалла” состоится 30 ноября. 2 декабря пройдет торжественное открытие. Будьте уверены, мы приготовим для вас много интересного», — сообщает «Пермская синематека» в соцсети «ВКонтакте».
Сейчас синематека расположена в здании киноцентра «Премьер». Он будет работать последний день 26 ноября. Как ранее рассказывало URA.RU, кинотеатр «Кристалл» в центре Перми закрыли в конце февраля 2023 года. Его владелец Александр Флегинский продал здание краевым властям за 370 млн рублей. Кинотеатр станет площадкой Регионального молодежного центра, но продолжит выполнять и свою историческую функцию, так как на его площади переедет ГКБУК «Пермская синематека».