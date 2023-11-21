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13:33 (мск), источник: ТАСС

Собянин: в Москве две больницы перешили на цифровой безбумажный формат

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Две больницы в Москве — Филатовская и Боткинская — полностью перешли на цифровой безбумажный формат. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Freepik

«Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой безбумажный формат. Этот инновационный подход дает первые успешные результаты», — написал Собянин.

По его словам, «Цифровая клиника» экономит около 30% времени, которое врачи и медсестры могут уделить пациентам; избавляет от бумажной волокиты; упрощает общение между сотрудниками — вся информация о пациенте появляется в системе в режиме реального времени.

Благодаря цифровым сервисам данные о пациенте из системы скорой помощи сразу же передаются в ЕМИАС. Специалисты больницы заранее узнают, насколько критическое состояние у пациента. Именно в такие моменты, когда счет идет на секунды, очень важна скорость работы, добавил мэр.

«Так уже работают НИИ скорой помощи им. Склифосовского и больница им. Вересаева. Многие процессы и алгоритмы в них полностью перестроены. В ближайшие два года планируем перевести в цифровую среду все московские больницы», — отметил Собянин.

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