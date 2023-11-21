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11:13 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Президент Беларуси Лукашенко направил соболезнование близким Тулеева

Накануне на 80-м году жизни умер экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев.

Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования по поводу смерти Амана Тулеева. Бывший губернатор Кузбасса умер накануне на 80-м году жизни.

«Ушёл из жизни настоящий патриот, истинный профессионал, человек большой души, руководивший Кемеровской областью в непростое время. В своей работе он всегда во главу угла ставил интересы Кузбасса, чем по праву снискал признание и уважение как в регионе, так и далеко за его пределами», — пишет Александр Лукашенко.

Также соболезнования выразил и президент РФ Владимир Путин.

Амана Тулеева будут хоронить завтра, 22 ноября. После прощания в Музыкальном театре его будут отпевать в Знаменском соборе в Кемерове.

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