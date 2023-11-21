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11:15 (мск), источник: АГН «Москва»

Почти 6,4 тыс. человек с COVID-19 госпитализировали в РФ за неделю

Почти 6,4 тыс. человек c COVID-19 были госпитализированы в России на прошедшей неделе — с 13 по 19 ноября. Об этом журналистам сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

Источник: РИА "Новости"

«Количество госпитализаций за неделю составило 6 тыс. 398 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 16,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 55 субъектах Российской Федерации, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по России», — говорится в сообщении.

При этом выздоровел 39 тыс. 731 человек, что на 32,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.

«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 41,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 38,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 82 субъектах Российской Федерации, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране. Умерло за неделю 93 человека», — заключили в штабе.

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