Почти 6,4 тыс. человек с COVID-19 госпитализировали в РФ за неделю

«Количество госпитализаций за неделю составило 6 тыс. 398 человек и увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 16,9%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 55 субъектах Российской Федерации, в том числе в 20 регионах увеличение более чем в среднем по России», — говорится в сообщении.
При этом выздоровел 39 тыс. 731 человек, что на 32,5% больше в сравнении с предыдущей неделей.
«Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 41,0 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 38,4%. Увеличение заболеваемости отмечено в 82 субъектах Российской Федерации, в том числе в 26 регионах более чем в среднем по стране. Умерло за неделю 93 человека», — заключили в штабе.