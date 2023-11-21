12:13 (мск), источник: Комсомольская правда
Поможет лечить ожоги и язвы: в Самаре появилась роборука, которая будет печатать новые ткани прямо на пациентах
В Самаре роборука начнет печатать новые ткани на пациентах с ожогами и язвами.
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В Самаре появилась роборука, которая сможет печатать новую кожу прямо на пациенте с ожогами. Уникальное устройство пополнило парк биопринтеров ЦК НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ.
Поможет лечить сложные ожоги и язвы
Роборуку планируют задействовать в производстве биоинженерных конструкций и персонифицированных имплантов. Ее можно будет использовать для биопечати как в лаборатории, так и на самом пациенте.
— Во время операции движения роборуки синхронизируются с подачей биоматериала, учитывая движение тела, например, при дыхании. Таким образом можно будет вылечить сложные и обширные ожоги, язвы и повреждение тканей, — рассказала руководитель Центра биомедицинских клеточных продуктов ЦК НТИ, директор НИИ «БиоТех» Лариса Волова.
Умная и многофункциональная
На роборуку ставят специальную насадку, через которую подают гидрогели и биочернила. Гидрогели получают из аллогенных биоматериалов, которые по своему составу наиболее адаптированы к тканям пациента.
Еще одна особенность роборуки — она способна запоминать действия, которыми ее обучает оператор, перемещая манипулятор вручную. Помимо насадки для подачи гидрогеля, роборуку можно оснастить и другими устройствами. К примеру, сверлом или фрезой. Тогда она сможет работать как сложный шестиосный станок. В таком случае роборуку можно будет использовать для изготовления сложных персонифицированных имплантатов.
Напомним, сейчас в Самаре разрабатывают не менее полезное устройство — уникальный бионический клапан сердца. Его можно будет ставить юным пациентам. Клапанный заменитель будет расти по мере взросления ребенка. Зарубежные аналоги так не могут. Их нужно каждый раз менять.