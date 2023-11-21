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12:11 (мск), источник: Nakanune.ru

В России резко выросла заболеваемость коронавирусом. В опасной зоне регионы Урала

Заболеваемость коронавирусом резко выросла за минувшую неделю, сообщает федеральный оперштаб. Показатель заболеваемости увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 38,4%.

Источник: Reuters

Согласно этим данным, с 13 по 19 ноября госпитализированы 6,4 тыс. человек, что почти на 17% больше, чем неделей ранее. Большая часть госпитализаций пришлась на 55 регионов, в 20 регионах — резкий рост числа заболевших с серьезными симптомами. 899 человек госпитализированы в Москве, 452 в Петербурге, больше 200 госпитализированных в Прикамье, Челябинской области, Красноярском крае, больше 100 — в Архангельской, Калининградской, Самарской, Свердловской, Тюменской, Иркутской, Кемеровской, Томской областях, Краснодарском крае, Башкирии, Татарстане, Удмуртии, ХМАО, Якутии.

Умерло за неделю 93 человека. 19 из них — в Москве, столько же в Петербурге, девять человек в Кузбассе, семеро в Челябинской области, шестеро в Пермском крае.

Выздоровело 39 731 человек.

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