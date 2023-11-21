12:18 (мск), источник: Комсомольская правда
Самарцам рассказали, как правильно падать в гололед и куда обращаться за помощью
Опубликованы адреса круглосуточных травмпунктов в Самарской области.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Самарскую область 20 ноября 2023 года пришла зима с сильным снегом, ледяным дождем, гололедом, метелью, заносами на дорогах. В минздраве Самарской области напомнили правила безопасности и перечислили адреса травмпунктов.
Если момент падения уже не избежен, падайте правильно: руки надо прижать к груди, а ноги согнуть в коленях. Лучше упасть на бок, чем на спину или живот. В гололед не стоит выходить из дома без необходимости.
В Самарской области работают круглосуточные травмпункты, куда можно обратиться за помощью. Так, в Самаре травмпункты работают в больнице № 1 имени Пирогова на ул. Полевой, 80а, больнице № 2 имени Семашко на ул. Калинина, 32, больнице № 7 на ул. Крайней, 17, больнице № 10 на ул. Медицинской, 4б, а также детский травмпункт в больнице Середавина.
В Новокуйбышевске помощь круглосуточно оказывают в центральной городской больнице на ул. Пирогова, 1, в Сызрани в городской и районной больнице на ул. Комарова, 1. А жители Тольятти могут обратиться в поликлинику № 3 на ул. Цветной бульвар, 16, а также в больницу № 2" на ул. Баныкина, 8.