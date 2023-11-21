14:16 (мск), источник: Клопс.ru
Старьё сулит проблемы: народные приметы на Матрёнин день 22 ноября
Ненужные одежду и обувь лучше выкинуть.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В среду, 22 ноября, православные христиане вспоминают святую Матрону. «Клопс» собрал народные приметы на этот день.
На Матрону принято было выбрасывать из дома старые вещи, которыми давно никто не пользуется. Считалось, что ненужные одежда и обувь притягивают проблемы. Кроме того, в этот день принято было прощать близких и родных.
Приметы, связанные с погодой:
Иней на деревьях — к морозам;
Туман предвещает оттепель;
Облачная и снежная погода предсказывает дождливый май;
Если листья с вишнёвых деревьев полностью не опали, сколько бы снега ни выпало — оттепель ещё сгонит его;
Целый день ясная погода — она сохранится три недели;
Много инея — к заморозкам;
Если утки сидят на воде и не улетают даже в холода — хорошая погода продержится ещё долго;
Днём стоит мороз, а к вечеру потеплело — к затяжной стуже.