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14:16 (мск), источник: Клопс.ru

Старьё сулит проблемы: народные приметы на Матрёнин день 22 ноября

Ненужные одежду и обувь лучше выкинуть.

Источник: РИА "Новости"

В среду, 22 ноября, православные христиане вспоминают святую Матрону. «Клопс» собрал народные приметы на этот день.

На Матрону принято было выбрасывать из дома старые вещи, которыми давно никто не пользуется. Считалось, что ненужные одежда и обувь притягивают проблемы. Кроме того, в этот день принято было прощать близких и родных.

Приметы, связанные с погодой:

Иней на деревьях — к морозам;

Туман предвещает оттепель;

Облачная и снежная погода предсказывает дождливый май;

Если листья с вишнёвых деревьев полностью не опали, сколько бы снега ни выпало — оттепель ещё сгонит его;

Целый день ясная погода — она сохранится три недели;

Много инея — к заморозкам;

Если утки сидят на воде и не улетают даже в холода — хорошая погода продержится ещё долго;

Днём стоит мороз, а к вечеру потеплело — к затяжной стуже.

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