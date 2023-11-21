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13:00 (мск), источник: СуперОмск

Омичей предупреждают о надвигающейся непогоде

Мэрия Омска во вторник, 21 ноября 2023 года, сообщает, что в ближайшие два дня прогнозируются мокрый снег и гололедные явления.

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«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, 22 и 23 ноября днем ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах возможны гололедно-изморозевые явления. Порывы ветра местами могут достигать 15−18 м/с. На дорогах возможна гололедица», — рассказали в горадминистрации.

Сообщается, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня.

Напомним, что в минувшие выходные, 18 и 19 ноября 2023 года, Омск и область накрыл снежный буран. Из-за непогоды без электричества остались сотни населенных пунктов.

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