13:00 (мск), источник: СуперОмск
Омичей предупреждают о надвигающейся непогоде
Мэрия Омска во вторник, 21 ноября 2023 года, сообщает, что в ближайшие два дня прогнозируются мокрый снег и гололедные явления.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«По информации ФГБУ “Обь-Иртышское УГМС”, 22 и 23 ноября днем ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах возможны гололедно-изморозевые явления. Порывы ветра местами могут достигать 15−18 м/с. На дорогах возможна гололедица», — рассказали в горадминистрации.
Сообщается, что в связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня.
Напомним, что в минувшие выходные, 18 и 19 ноября 2023 года, Омск и область накрыл снежный буран. Из-за непогоды без электричества остались сотни населенных пунктов.