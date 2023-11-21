Гости стенда Москвы на выставке «Россия» смогут воспользоваться аудиогидом

Тематическое направление столичного стенда меняется каждые две недели. К примеру, 21 ноября лидирующей темой стало развитие комфортной городской среды. На выставке расскажут о том, как устроен современный мегаполис, а также какие цифровые сервисы и приложения являются одними из самых полезных для горожан.
По будням в пространстве Москвы на форуме «Россия» проходят лекции, мастер-классы и небольшие концерты. Например, на площадке выступают участники проекта «Музыка в метро». По выходным здесь проходят спортивные занятия, а также встречи с деятелями культуры.
Самые юные посетители могут украсить пространство своим художественным творчеством. В интерактивной зоне «Москва — город твоих красок» у детей есть возможность нарисовать столицу. Затем их рисунки будут транслироваться на специальном медиакуполе и экранах пространства.
Ранее сообщалось о проведении в столице Первой Московской недели красоты, которая продлится с 9 по 12 декабря. Представители косметической отрасли и производители здорового питания из разных стран продемонстрируют гостям мероприятия свою продукцию. Посетители недели красоты смогут проконсультироваться по вопросам ухода за собой у барберов, визажистов и массажистов.