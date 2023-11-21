Главное
Спецоперация на Украине
15:47 (мск), источник: Коммерсантъ

На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за снега и дождей

На Кубани объявлено штормовое предупреждение из-за снега, мокрого снега и обильных дождей, которые ожидаются в период 22 и 23 ноября.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +9° 4 м/с 71% 765 мм рт. ст. +9°
Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

В отдельных районах сильные осадки пройдут в сочетании с грозой и порывами ветра до 20−23 м/с.

На реках ожидается подъем уровня воды в реках с достижением неблагоприятных отметок. В зоне риска Геленджик, Горячий Ключ, Туапсинский и Северский районы.

Утром 21 ноября в нескольких районах Краснодарского края выпал первый снег, однако в регионе сохранились плюсовые значения температур. Синоптики считают, что уходящий на северо-восток циклон вызовет похолодание.

Анастасия Донскова.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Киллер Саша Солдат вышел на свободу
Toyota представила новое поколение Camry
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта