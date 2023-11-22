25 лучших ледовых катков Москвы 2023−2024

Новый сезон подарит москвичам и гостям столицы много привычных зимних развлечений. Помимо снежных городков с ледяными горками и палаток с горячим глинтвейном и блинчиками, в городе откроются катки. Самые нетерпеливые могут не дожидаться начала сезона и отправиться на лед уже сейчас — в крытые спорткомплексы. Для любителей же зимней атмосферы рассказываем, как работают катки Москвы 2023−2024.
Когда открываются катки в Москве зимой 2023−2024
С датой открытия у некоторых катков пока что нет определенности, поскольку погода в столице быстро меняется, и синоптики предсказывают достаточно теплую зиму. Это делает заливку и эксплуатацию катков сегодня достаточно непредсказуемой. Ориентироваться, когда откроются площадки можно по срокам, что были год назад.
|Каток
|Дата открытия
|«Тот самый каток» на ВДНХ
|«Каток культуры и отдыха» в Парке Горького
|ГУМ-каток на Красной площади
|«Сияние льда» в Таганском парке
|Каток в Саду «Эрмитаж»
|Крытый каток в Парке развлечений «Сказка»
|Каток в ТЦ «Город» Лефортово
|Каток в ледовом комплексе «Морозово»
|Декабрь
|«Каток Дружбы» в Парке 50 лет Октября
|Каток в Гончаровском парке
|Каток «Полярный» в парке Фили
|Каток в парке «Ангарские пруды»
|Каток в парке «Останкино» на ВДНХ
|Каток на Патриарших прудах
|Каток в Бабушкинском парке
|Конец ноября
|Каток «Серебряный лед» в Измайловском парке
|Каток на площади Юности в Зеленограде
Лучшие катки под открытым небом в Москве
Ледовые площадки, как правило, располагаются во всех столичных парках и скверах. Чем больше народу бывает в таком месте, тем значительнее площадь, которая заливается под каток. Самый крупный из них по размеру занимает почти три футбольных поля и может вместить более четырех тысяч человек.
Важно! Чем масштабнее площадка, тем сложнее регулировать не ней поток посетителей, поэтому все крупные ледовые катки осуществляют продажу билетов онлайн.
1. «Тот самый каток» на ВДНХ
Один из популярнейших катков Москвы отличается своим размахом и вместимостью. Покататься на нем приходят тысячи человек ежедневно. Поэтому особенное внимание здесь уделяется технике безопасности. Дети до 10 лет должны находиться на площадке в защитных шлемах.
Особенность «Того самого катка» заключается в том, что здесь нет единого пространства — лед заливается на асфальтовые дорожки, по которым принято гулять в теплое время года. Получается, что зимой посетители совершают ту же прогулку по ВДНХ, что и летом, только на коньках.
- Понедельник — выходной;
- вторник — воскресенье: с 11:00 до 23:00;
- выходные и праздничные дни: с 10:00 до 23:00;
- технический перерыв ежедневно: с 15:00 до 17:00.
- Легче всего проехать на метро до станции «ВДНХ», оттуда придется пройти 10 минут пешком до Выставочного центра. Можно воспользоваться автобусом № 533, который идет от метро «Ботанический сад» и «ВДНХ».
- От станции метро «Тимирязевская» до ВДНХ едет монорельс: остановка «Выставочный центр» (время отправления: каждые 30 минут).
- Если поедете на автомобиле, следует учесть, что проезд на территорию ВДНХ платный (от 600 до 1200 рублей), заезд к ним осуществляется через КПП «Север-1» и «Север-3».
|Взрослый билет
|От 350 до 750 рублей в зависимости от дня недели и времени сеанса
|Детский билет (от 6 до 12 лет)
|От 200 до 350 рублей
|Прокат коньков
|300 рублей
2. «Каток культуры и отдыха» в Парке Горького
Другая крупная площадка для катания на коньках в Москве, которая также заливается на многочисленных аллеях и дорожках парка. В этом и заключается его особенность — узкие тропинки, покрытые льдом, создают для катающихся более уютную, интимную обстановку. При посещении этого катка нужно быть готовым преодолевать немалые расстояния на пути к местам, где можно будет передохнуть или согреться, поскольку площадь ледовой арены занимает 16 тыс. кв. м — это больше, чем два футбольных поля.
- Понедельник — выходной;
- вторник — воскресенье: с 10:00 до 23:00;
- технический перерыв: с 15:00 до 17:00.
- От станции «Октябрьская» прогулка до парка займет 10 минут.
- Выйти на красной ветке метрополитена на «Парке культуры» и прогуляться до катка через Крымский мост.
- Если добираться на машине, стоит учитывать, что места, чтобы оставить автомобиль возле парка будет совсем немного. Есть небольшие паркинги напротив главного входа и через дорогу от него, стоимость которых 400 рублей в час.
|Взрослый билет
|От 350 до 750 рублей
|Детский билет
|От 200 до 400 рублей
|Прокат коньков
|350 рублей
3. ГУМ-Каток на Красной площади
Главный каток страны совсем небольшой, но славится своим антуражем в советском стиле. Главная его особенность — местоположение, откуда открывается красивый вид на ГУМ и Государственный исторический музей. Следует отметить, что в последние пару лет появилась еще одна ледовая площадка, прямо при выходе из метро на станции «Площадь Революции» (выход к Большому театру), если двигаться в сторону Охотного ряда.
Ежедневно с 10:00 до 23:00.
Нужно доехать до Красной площади. На метро это будет станция «Площадь Революции», «Охотный ряд» или «Театральная». Вход на площадку осуществляется через торговый центр ГУМ. Посетителей пропускают за 10−20 минут до начала сеанса.
|Взрослый билет
|От 700 до 900 рублей
|Детский билет
|Прокат коньков
|500 рублей
|Бесплатные сеансы
|В определенные дни и часы
4. «Южный полюс» в Лужниках
Огромный просторный каток размером с большое футбольное поле. Площадка, на которой не нужно кататься по часовой стрелке, как это происходит на небольших катках, — места хватит всем. Здесь можно скользить по льду, не боясь задеть других посетителей. Поскольку заливку осуществляет спортивный комплекс, утреннее время отводится для тренировок спортсменов, и только после обеда на каток можно приезжать любителям.
Ул. Лужники, 24, стр. 4 В
- Вторник — воскресенье: с 16:00 до 22:00;
- выходные и праздники: до 22:30.
- Пешком от станций метро «Воробьевы горы» или «Спортивная».
- Проезд на автомобиле на территорию разрешен только по пропускам, поэтому припарковать автомобиль возле катка не получится.
|Взрослый билет
|От 400 до 600 рублей
|Детский билет
|От 200 до 300 рублей
|Прокат коньков
|300 рублей
5. «Сияние льда» в Таганском парке
Каждую зиму в сквере заливается футбольное поле площадью 5600 кв. м, которое находится под живописной красной стеной Покровского монастыря. Поскольку каток располагается в центре, он привлекает большое количество желающих покататься. В связи с чем администрация парка вынуждена устанавливать строгие правила для посещений: залог на прокатное оборудование, выход на лед детей в сопровождении взрослых.
- Ежедневно: с 10:00 до 23:00;
- технические перерывы: с 12:00 до 13:00, с 15:00 до 17:00, с 19:00 до 20:00.
- Пройти пешком 10 минут от метро «Таганская» или «Марксистская» в сторону Покровского монастыря.
- Прогулка до катка от станций «Пролетарская» или «Крестьянская застава» займет 15 минут.
- Парковочные места в районе парка не предусмотрены.
|Взрослый билет
|От 320 до 430 рублей
|Детский билет
|220 рублей
|Прокат коньков
|350 рублей (залог 1500 рублей)
Лучшие крытые катки в Москве
Если погода не радует, но есть желание насладиться катанием на льду, — в столице существует множество крытых катков, которые работают круглогодично. Единственное, на что следует обратить внимание при выборе сеанса, это на ледовую площадку под крышей. На стадионах большое количество спортсменов занимают место для тренировок. В торговых и развлекательных центрах их значительно меньше, нежели в профессиональных спортивных комплексах.
1. Каток в Парке развлечений «Сказка»
Это маленькая уютная площадка, которая находится в большом развлекательном парке. Каток вмещает всего 40 посетителей за сеанс, поэтому важно как можно раньше приобрести билеты на посещение на сайте. Зимой в сквере откроется вторая площадка в форме сердца, которая расположена под открытым небом. Вход на нее обещают сделать бесплатным.
Ежедневно: с 10:00 до 22:00.
- От метро «Крылатское» до Парка развлечений «Сказка» ходит автобус 829.
- От метро «Молодежная» можно доехать на автобусе 229.
- Возле территории предусмотрена большая платная парковка. Въезд на нее свободный, но для пропуска нужно будет приобрести билеты в парк.
|Вход на каток
|500 рублей
|Прокат коньков
|300 рублей
2. Катки в ТРК «Vegas» на Каширском шоссе
Ледовые площадки расположены во всех трех торговых центрах сети Vegas: Каширское шоссе, Крокус Сити и Кунцево. Самый большой среди них, развлекательный комплекс на Каширке, был построен первым. Там был залит каток в форме овального бублика. Рядом находятся уютные кафе и парк аттракционов Happylon. Именно из-за большого количества других видов развлечений он привлекает много посетителей круглый год.
- Понедельник — пятница: с 10:00 до 23:00;
- выходные и праздники: с 10:00 до 00:00.
- Можно приехать на машине и воспользоваться бесплатной парковкой.
- От станции метро «Домодедовская» курсирует бесплатный автобус, который отвозит посетителей в торговый центр.
|Взрослый билет
|От 350 до 400 рублей
|Детский билет
|От 250 до 300 рублей
|Прокат коньков
|150 рублей (залог 1000 рублей)
Ледовая арена Mega Ice площадью 800 кв. м находится на четвертом этаже торгового комплекса. Здесь напрокат можно взять не только коньки, но и Icebyk. Это гибрид санок и велосипеда, на котором можно кататься по льду.
Ежедневно: с 10:00 до 22:00
- Удобнее всего будет использовать автомобиль, поскольку торговый центр оборудован большой парковкой.
- Можно доехать до метро «ЦСКА», выйти из последнего вагона из центра и далее следовать по указателям.
|Взрослый билет
|От 500 рублей
|Детский билет
|От 200 до 400 рублей
|Прокат коньков
|250 рублей
4. Каток в ТЦ «Город» Лефортово
Излюбленное место для тренировок спортсменов, а также для проведения любительских хоккейных матчей. Над катком возвышается ресторан, откуда можно наблюдать за всеми активностями. Кроме того, вокруг арены достаточно сидячих мест, родители могут оттуда присматривать за детьми или выйти отдохнуть на перерыв между сеансами.
Ш. Энтузиастов, 12, корп. 2
Ежедневно: с 06:00 до 22:45 в зависимости от расписания и дня недели
- Удобно доехать на автомобиле: в торговом центре есть парковка.
- Дорога пешком от метро «Авиамоторная» займет около 10 минут.
- От станции «Римская» нужно сесть на автобус 340.
|Взрослый билет
|450 рублей
|Детский билет
|От 300 рублей
|Прокат коньков
|250 рублей
5. Ночной каток «City sport»
Одно из самых необычных предложений жителям и гостям столицы: ночные массовые гуляния на коньках. Посетителям предлагаются сразу две площадки, бесплатные мастер-классы по катанию, кафе-бар и даже дискотека на льду.
1-ый Нагатинский проезд, 2, стр. 17
Суббота: с 22:30 до 05:00
- Организаторы позаботились о гарантированной парковке за 150 рублей на всю ночь.
- Можно приехать на станцию метро «Нагатинская» и 10 минут пройти до места назначения пешком.
|Вход на каток
|От 500 до 800 рублей
|Прокат коньков
|400 рублей (залог 1000 рублей)
Лучшие бесплатные катки в Москве
Обычно стоимость сеансов катания на коньках невелика, особенно если это не самое популярное место. Тем не менее на любимом зимнем развлечении можно сэкономить, посещая площадки для бесплатного катания на льду.
1. Каток на Чистых прудах
Это старейшая ледовая площадка в Москве — пруд замерзает естественным путем, поэтому сложно предсказать поведение катка, если зима окажется теплой. По этой причине посетители часто наблюдают ограждения, запрещающие выход на лед. Если есть желание покататься именно здесь, стоит приезжать сюда в хорошую морозную погоду.
- Каток находится в сквере возле метро «Чистые пруды».
- Если есть желание проехать на автомобиле, следует подготовиться к долгим поискам свободного парковочного места в районе, где стоимость доходит до 450 рублей в час.
|Вход на каток
|Бесплатно
|Прокат коньков
|300 рублей (работает нерегулярно)
2. «Каток Дружбы» в Парке 50 лет Октября
Это просторный каток площадью 1800 кв. м снабжен всем необходимым: от проката оборудования до палаток с горячим чаем и выпечкой. Предпочтение этому месту отдают жители близлежащих районов. Красивой иллюминации и атмосферных достопримечательностей рядом не будет, зато удобно и недалеко от дома.
Ул. Удальцова, рядом с д. 22
Ежедневно: с 10:00 до 22:00.
- Специального паркинга, если ехать на машине, не предусмотрено, но вдоль дороги, у входа в парк, можно поискать бесплатные места.
- От станции метро «Мичуринский проспект» или «Проспект Вернадского» достаточно пройти 10 минут пешком.
|Вход на каток
|Бесплатно
|Прокат коньков
|300 рублей
3. Каток в Гончаровском парке
Площадка находится в небольшом городском сквере, окруженном сталинскими домами. Каток совсем невелик, залит искусственным льдом, его площадь составляет всего 700 кв. м. В парке можно найти и горячее питание, и прокат коньков.
Ежедневно: с 10:00 до 22:00.
- Парк находится в 10 минутах пешком от метро «Фонвизинская». Либо можно проехать от станции 2 остановки на автобусе с543.
- От станции метро «Бутырская» ходит автобус 126: надо выйти на остановке «Второй Гончаровский переулок» и пройти вперед еще пять минут.
- Для автомобилистов парковки не предусмотрены, но можно поискать место во дворах.
|Вход на каток
|Бесплатно
|Прокат коньков
|250 рублей
4. Каток «Полярный» в Филевском парке
Небольшое поле, всего 800 кв. м, расположено в одном из самых экологичных парков Москвы. Причем искать его придется не со стороны главного входа, куда идет основной поток посетителей из метро, а на противоположном конце сквера.
Ул. Новозаводская, напротив д. 18, корп. 1
- Ежедневно: с 10:00 — 22:00;
- технический перерыв каждые два часа, длится по одному часу.
Каток расположен через дорогу, напротив Музея истории АО «ГКНПЦ имени М. В. Хруничева». Самый быстрый маршрут — пройти 15 минут от метро «Багратионовская» прямо по улице Барклая, до перекрестка с Новозаводской или проехать на автобусе М7 две остановки.
|Вход на каток
|Бесплатно
|Прокат коньков
|350 рублей
5. Каток в парке «Ангарские пруды»
Зимой в парке прокладывается лыжная трасса, оборудуются снежные горки и заливается каток. Ледовое покрытие здесь масштабное — 1800 кв. м. «Ангарские пруды» — районный центр всех праздничных событий, поэтому здесь всегда много людей.
Ул. Софьи Ковалевской, 1, стр. 8
- Ежедневно: с 10:00 до 22:00;
- технический перерыв каждые два часа (по одному часу).
- Парк находится в двух километрах от метро «Селигерская».
- На автобусе 857 можно доехать от станции «Ховрино». Выходить нужно на остановке «Талдомская улица».
- У парка много входов, возле которых можно оставить автомобиль на бесплатных парковочных местах.
|Вход на каток
|Бесплатно
|Прокат коньков
|250 рублей
6. Каток в парке «Останкино» на ВДНХ
Поскольку вместительность катка небольшая — всего 70 человек — для его посещения необходима предварительная регистрация на сайте, после которой на электронный адрес придут бесплатные билеты. Сама площадка находится возле телецентра, с видом на Останкинскую башню. Помимо катания на коньках, на территории парка вы найдете много других развлечений: музей-усадьбу, кафе, конный клуб и другое.
- Вторник — воскресенье: с 10:00 до 22:00;
- технический перерыв каждые два часа (по одному часу).
- Можно 15 минут пройти пешком от метро «Фонвизинская».
- При поездке на московском монорельсе нужно выйти на станции «Телецентр». Каток находится в сквере возле стадиона «Останкино».
|Вход на каток
|Бесплатно
|Прокат коньков
|200 рублей
Несмотря на то что ледовое поле находится на улице, сотрудники администрации парка постарались и организовали возведение крыши, чтобы защитить посетителей от снегопадов. Сам каток относительно небольшой, но расположен возле живописного Ростокинского акведука.
Ул. Бажова, напротив д. 2
Ежедневно: с 9:00 до 19:30.
Поскольку территория парка включает множество площадок, ориентироваться в поиске катка нужно по парку «Акведук». Ледовое покрытие заливается в этом сквере, возле танцевальной студии для детей. Попасть туда можно пройдя пешком 16 минут от метро «Ростокино», либо сесть на автобус Т76 от станции метрополитена «ВДНХ».
|Вход на каток
|Бесплатно
|Прокат коньков
|200 рублей в будни;
300 рублей — в выходные
Это еще один небольшой каток, расположенный в спальном районе Москвы. Поэтому предназначен он преимущественно для жителей близлежащих улиц. Однако особая его привлекательность заключается в непосредственной близости к метро.
Ул. Немчинова, напротив д. 12
- Ежедневно: с 10:00 до 22:00;
- технический перерыв каждые два часа (по одному часу).
Каток расположен возле метро «Тимирязевская», удобнее всего пройти к катку будет со стороны улицы Дубки, возле пруда.
|Вход на каток
|Бесплатно
|Прокат коньков
|200 — 250 рублей
9. Каток на Патриарших прудах
Главное тусовочное место для московской молодежи продолжит собирать шумные компании зимой на местном катке. Здесь всегда будет много народу и мало места для катания. Поэтому рекомендуется выбирать утреннее время в будни, когда молодежь еще не успела собраться на очередную вечеринку «на Патриках». Ледовое поле заливается второй век подряд и занимает около 12000 кв. м. Единственный нюанс — поскольку площадка является естественно замерзшим прудом, погодные условия сильно влияют на качество льда, поэтому покататься здесь не всегда возможно.
Большой Патриарший переулок, 3
Ежедневно: с 10:00 до 22:00.
Каток располагается в центре города, в шаговой доступности от метро «Маяковская» и «Тверская».
|Вход на каток
|Бесплатно
|Прокат коньков
|300 рублей
10. Каток на площади Юности в Зеленограде
В самом сердце Зеленограда на площади традиционно зальют площадку в 1500 кв. м, чтобы всю зиму развлекать местных жителей.
- Ежедневно: с 10:00 до 22:00;
- технический перерыв: с 14:00 до 15:00, с 18:00 до 19:00.
- Каток находится в центре города Зеленограда, поэтому жителям города добраться до него не составит труда.
- Гости из Москвы должны будут воспользоваться личным автомобилем, либо сесть на автобус 400, который отправляется в Зеленоград от станции метро «Речной вокзал». Доехать нужно будет до остановки «Магазин “Океан”».
|Вход на каток
|Бесплатно
|Прокат коньков
|350 рублей
Лучшие платные катки в Москве
Коммерческие катки привлекают посетителей разными фишками. Если это не единственная площадка на районе, что уже является сильным конкурентным преимуществом для владельцев ледовых площадок, то завлекать посетителей будут красивым освещением, прокатом хорошего оборудования для катания или качеством ледяного покрытия. Среди таких катков можно выделить сразу несколько.
В парке готовится сразу три ледовых площадки. Платный каток называется «Лед». Он оснащен искусственным покрытием. Две бесплатные площадки «Гигант» и «В лесу» залиты натуральным льдом: первая дорожка, опоясывает центр парка, занимая Березовую аллею, а вторая — находится в глубине сквера. Территория платного катка занимает 5300 кв. м. Там предусмотрен прокат, кафе и другие удобства для катающихся.
Ул. Сокольнический Вал, д. 1
- «Лед» работает ежедневно с 10:00 до 00:00;
- «Гигант» и «В лесу» ежедневно при −5º C: с 10:00 до 22:00;
- Технический перерыв: каждые два часа
- 5 минут пешком от метро «Сокольники». К катку «Гигант» посетитель дойдет, просто шагая по центральной дороге парка.
- Если двигаться прямо по той же аллее, можно выйти к площадке «Лед».
- В левой части сквера находится каток «В лесу».
|Каток «Лед»
|От 300 до 400 рублей;
От 600 до 700 рублей (со своими коньками)
|«Гигант», «В лесу»
|Бесплатно
|Прокат коньков для льда «Гигант»
|400 рублей
|Прокат коньков для льда «В лесу»
|300 рублей
2. Каток в Саду «Эрмитаж»
Это небольшой уютный каток в центре города, на котором можно провести время в камерной атмосфере. За вход на ледовую площадку взимается плата, но есть масса условий для бесплатного прохода. Он предоставляется:
- детям до 7 лет;
- инвалидам 1, 2, 3 группы;
- детям, оставшимся без попечения родителей;
- пенсионерам: каждый вторник с 10:00 до 15:00;
- детям из многодетных семей: по четвергам и вторникам.
Ежедневно: с 10:00 до 23:00.
- От метро «Цветной бульвар» или «Чеховская» всего 10 минут пешком. Каток расположен справа от входа в парк Успенского переулка.
- Парковочных мест у парка очень мало, а стоимость парковки достигает 400 рублей в час.
|Вход на каток
|От 250 до 350 рублей
|Прокат коньков
|200 рублей
3. Каток «Серебряный лед» в Измайловском парке
Площадка обладает огромной территорией в 11000 кв. м и оснащена теплой подсветкой ледового поля. Здесь проводится масса активностей в выходные и праздничные дни, например, любительские соревнования или бесплатные мастер-классы. Рядом располагается семейная пиццерия. Приехать сюда можно на автомобиле и припарковаться на платной парковке прямо рядом с катком.
Московский пр., 4, стр. 1
Ежедневно: с 10:00 до 22:00.
- От метро «Партизанская» ходит автобус 7 и 131.
- Можно прогуляться пешком от станций «Партизанская» или «Семеновская».
- Удобнее всего воспользоваться автомобилем и припарковаться прямо рядом с катком.
|Вход на каток
|От 400 до 500 рублей
|Прокат коньков
|250 рублей
4. «Метелица» в Бабушкинском парке
Небольшой атмосферный каток с красивой вечерней иллюминацией. Здесь есть кафе, где продается горячий шоколад, а в праздничные дни на катке работают аниматоры. Поскольку площадка не такая крупная, а желающих покататься много, часто образовываются очереди, которых можно избежать, приобретая билеты заранее и приходя к началу своего сеанса.
Ул. Менжинского, 6, стр. 8
- Вторник — воскресенье: с 10:00 до 22:00;
- технический перерыв: каждые два часа (по одному часу).
Подойти к катку можно со стороны улицы Шушенская и Янтарного проезда, метро «Бабушкинская» находится в 20 минутах ходьбы от парка. Можно доехать до него от станции метрополитена на автобусах 124 и 138. Парк расположен в спальном районе, поэтому паркинг возле него не предусмотрен.
|Взрослый билет
|300 рублей
|Детский билет
|150 рублей
|Прокат коньков
|300 рублей (требуется паспорт и залог 2000 рублей)
5. Каток в Саду им. Баумана
Это уютный каток необычной формы, напоминающей букву Z, декорацией к которому стала летняя крытая сцена. Поскольку площадка расположена в центре города, здесь высокая посещаемость, поэтому стоит позаботиться о билетах на сеанс заранее.
Ул. Старая Басманная, 15, стр. 1
- Ежедневно: с 10:00 до 22:00;
- технический перерыв каждые два часа (по одному часу).
- Парк находится рядом со станцией метро «Красные ворота».
- От «Бауманской» можно проехать на автобусе Т25 д остановки «Сад им. Баумана».
|Вход на каток
|От 300 до 400 рублей
|Прокат коньков
|300 рублей
Любители кататься на коньках зимой успевают посетить сразу несколько площадок. Но даже самые заядлые фанаты вряд ли смогут обойти все московские катки за сезон. Чтобы выбрать наиболее интересные и подходящие, важно понимать, в чем их главные особенности.
Какие катки лучше — с искусственным льдом или с настоящим?
Искусственный лед создается с помощью теплой воды и различных веществ: высокомолекулярный полиэтилен, раствор хлорида кальция, этиленгликоль и другие. Они способны создать зеркальную поверхность и сохранить ее надолго. Главные преимущества такого покрытия: лед становится гладким, ровным и не тает при плюсовой температуре. Эти факторы делают катание более комфортным. Настоящий лед — это просто замерзшая вода, которая не только меняет свое состояние в зависимости от климатических условий, но и преподносит много сюрпризов при застывании катка: лед пучится, появляются ямки или трещины. Поэтому искусственные ледовые площадки более удобны для катания на коньках.
Как правильно одеться на каток?
Любой крытый каток предполагает более высокую температуру, при которой требуется одежда скорее осеннего формата, нежели зимнего. В случае посещения ледовой площадки под открытым небом следует отказаться от длинных пуховиков и дубленок. Идеально подходит спортивная зимняя одежда. Но если таковой в гардеробе нет, можно надеть любые брюки с начесом или сочетать привычную одежду с термобельем. Куртку лучше выбрать укороченного кроя. Она не будет сковывать движений. Обязательно нужны перчатки с раздельными пальцами, чтобы поправить шнуровку конька в случае необходимости.
На что нужно обратить внимание, если берешь коньки напрокат?
Главный дискомфорт при ношении арендованных коньков — давление на кость при движении вперед. В результате ноги быстро устают и катание не приносит удовольствия. Чтобы избежать этого, важно обеспечить хорошую шнуровку, которой можно плотно обвязать ногу, чтобы защититься от возможных травм суставов, а также снизить давление на переднюю часть голени при скольжении по льду. Обязательно используйте бахилы для сохранения гигиены ног. Кроме того, проверьте заточку конька — лезвие должно быть сухим и острым.
Какую технику безопасности нужно соблюдать на катке?
Самые частые травмы у катающихся на коньках — повреждения лодыжек, коленей, запястий и поясницы. Поэтому важный момент, который стоит помнить при посещении катка, — соблюдение техники безопасности.
1. Старайтесь контролировать свои движения и не махать ногами рядом с другими катающимися людьми, чтобы не поранить их острым лезвием.
2. В случае потери равновесия лучше падать на бок: ушиб копчика менее травматичен, чем возможные повреждения лица, головы, груди и рук. Заднюю область, впрочем, тоже можно защитить, повязав на нижнюю часть спины мягкую игрушку. Этот лайфхак используют сноубордисты для защиты от ушибов при падении.
3. Обращайте внимание на количество посетителей. Большое скопление народа обещает много столкновений. Не все люди способны контролировать свою скорость и движения, когда катаются на коньках, — это несет определенные риски.
Несмотря на все нюансы катание на коньках — это не только веселое развлечение, но и полезный вид спорта. Во время скольжения по льду у человека задействованы все мышцы тела: качается пресс, укрепляются мышцы ног, осуществляется кардионагрузка, суставы становятся эластичнее, поднимается уровень эндорфинов. Поэтому не упускайте возможности этой зимой посетить пару московских катков, зарядиться энергией здоровья и насладиться праздничной атмосферой.