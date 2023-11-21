15:40 (мск), источник: АиФ Уфа
В Башкирии планируют построить госпиталь ветеранов войн
Здание на 60 тыс кв. метров начнут проектировать в 2024 году.
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Об это сообщил глава РБ на встрече с военнослужащими, которые получили ранения в ходе службы в зоне СВО.
По словам Радия Хабирова, военнослужащие нуждаются в качественной реабилитации после ранений, при этом лечение должно проходить на «базе серьёзных медучреждений, где есть соответствующее оборудование и компетентные специалисты».
«Со следующего года мы планируем начать проектирование современного госпиталя ветеранов войн. Это будет большой комплекс площадью порядка 60 тысяч кв. м. Там будет сильное реабилитационное отделение», — анонсировал руководитель республики.
Он также отметил, что сейчас для военнослужащих предусмотрено 37 мер поддержки. Также республика готовится активно помогать в дальнейшем трудоустройстве и социализации ветеранов СВО. Речь идёт о работе в общественных организациях, обучении и переподготовке, поиске вакансий на предприятиях через Республиканский центр занятости, а также вовлечении в спорт.