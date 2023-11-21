15:24 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU
Ильсур Метшин о туризме в Казани: «Росту нет предела»
Мэр столицы РТ открыл ESG-форум «Устойчивое развитие в гостеприимстве».
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(Город Казань KZN.RU, 21 ноября, Диляра Гафурова). Сегодня в Казани проходит ESG-форум «Устойчивое развитие в гостеприимстве». Мероприятие объединило около 150 собственников, генеральных менеджеров и управляющих гостиницами, отелями, хостелами и ресторанами из столицы Татарстана, Спасского, Зеленодольского, Муслюмовского районов республики. На пленарной части форума выступил Мэр Казани Ильсур Метшин.
«Количество туристов в Казани выросло с 450 тысяч в 2005 году до 3,6 млн. в прошлом»
В своем выступлении Ильсур Метшин напомнил, что сегодня в столицы РТ открыты 230 средств размещения разной категории, а это более 8 тысяч номеров на 17 тысяч мест. Такому развитию способствовали вложения в инфраструктуру города, проведение международных мероприятий, заинтересованность предпринимателей в развитии отрасли.
Мэр напомнил, как в 2009 году в преддверии XXV летней Универсиады городу не хватало отелей и гостиниц — не было возможности расселить представителей 160 стран. После этого в Казани начали реализовывать городские и республиканские программы, которые сдвинули с мертвой точки желание инвесторов вкладывать деньги в средства размещения. За три года количество отелей в столице РТ выросло на 27%, а число туристов увеличилось с 450 тысяч в 2005 году до 3,6 млн в прошлом — так сформировалась новая отрасль городского хозяйства.
«Но росту нет предела. Как человек учится всю жизнь, так и отрасль должна развиваться постоянно. Настал момент, когда нам вместе с вами надо вырасти еще. Нас ждут Игры будущего, осенью следующего года в Казани состоится саммит БРИКС. Уже 33 страны подтвердили участие своих делегаций, порядка 25 из них — главы государств. Мы ни разу за всю историю не принимали такой форум. Это будет очередной вызов».
В связи с этим тема сегодняшнего форума — экологическое, социальное и корпоративное управление в сфере гостеприимства — все больше становится востребованным. Следование этим принципам проявляется не только в разумном потреблении и бережном отношении к окружающей среде, но и в том, чтобы использовать товары местного изготовления и поддерживать местных производителей, таким образом, сократив эффект утечки финансов к зарубежным производителям.
Ильсур Метшин призвал совместными усилиями бизнеса и властей вырабатывать и внедрять актуальные экологические стандарты, учитывая при этом текущие реалии в Казани и в республике с оглядкой на мировой опыт.
В качестве положительного опыта Мэр привел примеры, представленные на открывшейся перед форумом небольшой выставке.
Натуральная губка, бамбуковый чехол и вешалка из вторсырья — на форуме представили экопродукцию для отелей
Один из участников выставки — московская компания Hebi Travel — занимается производством и поставкой экопродукции для отелей. На стенде компании были представлены тапочки без пластика, бритвенный станок с бамбуковой ручкой, натуральная губка, бамбуковый чехол для зубных щеток, эко-ватные палочки, расчески, ложки для обуви и даже швейный набор без пластиковой упаковки и другие товары. «Все это позволяет экономить ресурсы, затраты отеля на вывоз мусора», — рассказала основательница Hebi Travel Виктория Дегтярева.
Другая компания — Ecobrands — специализируется на создании изделий из полимерной глины и песка, производстве корпоративной символики и сувениров из переработанного пластика. Представитель компании Ростислав Савенко продемонстрировал продукт, созданный буквально неделю назад — треугольные вешалки для одежды из вторсырья. Кроме того, на стенде были представлены брелоки, номерки для гардероба, планшет для меню, подставка под вино и бокалы, вешалка «Не беспокоить» и другие полезные аксессуары.
Мастерская Александра Казакова «МастерКа» делает эксклюзивные украшения и сувениры на заказ из благородных пород древесины, в частности, яблони, дуба и ясеня. Александр с детства увлекался резьбой по дереву, которая стала его профессией восемь лет назад после травмы. Еще один производитель в инвалидной коляске — самозанятая Екатерина Егорова. Девушка вяжет игрушки, которые продает в отелях гостям города.
Бюро устойчивых инициатив и консалтинга «Пихта» продемонстрировало на своем стенде, какие одноразовые изделия можно заменить на многоразовые, к примеру, трубочки и стаканы для напитков. «Есть много заведений, где в вашу многоразовую посуду напиток нальют со скидкой», — пояснила представитель бюро Екатерина Карпухина. Помимо этого, на выставке были представлены образцы ткани из пластиковых бутылок, используемая для производства спортивной одежды (в хоккейном клубе «Ак Барс» используется форма из этой ткани), теннисные ракетки из вторсырья для школьников, плинтусы из полистирола, ручки и блокноты из тетрапака. Для Kazan Palace Hotel by Tasigo эксперты «Пихты» помогли найти зубную пасту в таблетках, порционный сахар в чисто бумажной, а не комбинированной упаковке.
Интересные изделия из вторсырья (сломанных скейтбордов, разбившейся посуды, тетрапака) показала и совладелец экомагазина Low Waste — один из проектов движения «Экологично Казань» — Наталья Зиннурова. В числе экспонатов можно было увидеть экомешочки, женские украшения, «растущий» карандаш, в кончике которого заложены семена различных растений, которые можно посадить после использования канцелярского товара.
В Kazan Palace Hotel by Tasigo сортируется порядка 25% всех отходов
Последние три года отель Kazan Palace Hotel by Tasigo работает по программе Stay in harmony. Он делится на три блока — гармония с бизнесом, планетой и людьми. Как рассказала участникам мероприятия ESG community manager Kazan Palace Hotel by Tasigo Мария Табаровская, данная разработка помогает минимизировать негативный эффект от работы отеля.
При введении экологичной политики было уделено внимание сортировке отходов. На сегодняшний день в отеле сортируется порядка 25% всех отходов. «Мы начинали с четырех фракций в 2020 году, а в прошлом достигли 18 фракций. Самое важное для гостиничного бизнеса понять, что у нас слишком много лишних товаров. Среди них есть и те, которые могут быть экологичными», — отметила Мария Табаровская.
Сложным шагом, по мнению спикера, стал отказ от пластиковых пакетов для мусора. К экопотреблению привлекаются и постоялицы, так в номерах стоят два ведра для сортировки отходов без пластикатовых пакетов.
Из экологичных практик отеля также были отмечены переход на многоразовые стаканчики, перевод бумажной продукции на многоразовые предмет, таблетированные зубные пасты, металлические трубочки и многое другое. Все это приводит к экономической эффективности, а соответственно к устойчивому развитию.
Мария Табаровская также рассказала, что Kazan Palace Hotel by Tasigo уделяет внимание партнерству: в номерах представлены многоразовые деревянные украшения, пользующиеся большим спросом у гостей. В рамках мероприятия Ассоциация Рестораторов и Отельеров Казани и РТ предложила сотрудничество между мастерами, которые представляли сегодня свои товары на выставке, и гостиничным сектором города.
Кроме того, в рамках устойчивого развития в историческом здании Kazan Palace Hotel by Tasigo введены практики по экономии электричества, подключена инновационная водопроводно-канализационная система.
Напомним, за первые 8 месяцев этого года средняя загрузка отелей Казани составила 66,1%. Самый большой процент среднемесячной загрузки был зафиксирован в летние месяцы и наблюдался в августе — 89,44%. Как правило, средняя загрузка отелей в городе редко опускается ниже 55−60%. В пиковые даты — новогодние, майские праздники, средняя загрузка может достигать 85−90% и выше.