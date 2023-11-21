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15:46 (мск), источник: Piter.tv

Росприроднадзор предупредил о снежуре на реке Фонтанке

На акватории реки Фонтанки у моста Белинского в Петербурге образуется снежура.

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На акватории реки Фонтанки в Петербурге наблюдается образование снежуры, вызванное обильными снегопадами. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора поясняет, что снежура образуется при слабом течении и обильных снегопадах, когда выпадающие осадки смешиваются с холодной водной поверхностью.

Снег, который не тает, собирается в пластичную массу, принимающую под действием течения и ветра различные формы. Обычно снежура является предшественником ледообразования на водных объектах.

Ранее сообщалось, что Водоканал Ленобласти загрязняет реку Нейма в Ленобласти.

Росприроднадзор предупредил о снежуре на реке Фонтанке
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15:46 (мск)© Piter.tv
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