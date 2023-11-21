15:46 (мск), источник: Piter.tv
Росприроднадзор предупредил о снежуре на реке Фонтанке
На акватории реки Фонтанки у моста Белинского в Петербурге образуется снежура.
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На акватории реки Фонтанки в Петербурге наблюдается образование снежуры, вызванное обильными снегопадами. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.
Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора поясняет, что снежура образуется при слабом течении и обильных снегопадах, когда выпадающие осадки смешиваются с холодной водной поверхностью.
Снег, который не тает, собирается в пластичную массу, принимающую под действием течения и ветра различные формы. Обычно снежура является предшественником ледообразования на водных объектах.
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