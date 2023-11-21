16:35 (мск), источник: Клопс.ru
До 26 м/с: 23 ноября в Калининградскую область придёт шторм
Ночью возможен снег и холодный дождь.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В четверг, 23 ноября, в регион придёт шторм. Информация об этом появилась в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».
«После довольно существенного перерыва в сильных ветрах, в четверг на север Европы выйдет циклоническая депрессия, центр которой начнёт быстро углубляться над Балтикой (до 975 гПа), что создаст мощный барический градиент и, как следствие, станет причиной усиления ветра», — говорится в сообщении.
В Калининграде скорость западного и юго-западного ветра в порывах будет достигать 19−24 м/с. По области возможны значения до 24−26 м/с. В ночь на четверг возможен мокрый снег или переохлаждённый дождь, который приведёт к появлению гололедицы.