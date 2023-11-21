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Главные новости к вечеру 21 ноября
17:46 (мск), источник: KaliningradToday

Почётных горожан Калининграда пригласили к активному участию в городской жизни

В Калининграде глава города Олег Аминов участвовал в заседании совета Почётных горожан.

Источник: KaliningradToday

Об этом в Калининграде сегодня, 21 ноября 2023 года, сообщила пресс-служба городского совета депутатов, как принято у насмерть засевших там дилетантов, не указав дату события.

Известно лишь, что общественная организация объединяет людей, активно участвующих в самых разных сферах городской жизни — общественно-политической, культурной, социальной, хозяйственной.

Опыт, авторитет и умение вести за собой — эти качества, которыми обладают Почётные горожане, позволяют создать своеобразный мостик между горожанами и властью.

Председатель совета Почётных горожан Татьяна Груничева озвучила планы по дальнейшему сотрудничеству.

Олег Аминов пригласил к участию в работе депутатских комиссий и заседаниях городского совета. Он предложил Почётным горожанам, как людям хорошо осведомлённым о ситуации в избирательных округах и в городе в целом, вести мониторинг исполнения тех или иных муниципальных программ, участвовать в планировании и приёмке работ.

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