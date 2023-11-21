17:46 (мск), источник: KaliningradToday
Почётных горожан Калининграда пригласили к активному участию в городской жизни
В Калининграде глава города Олег Аминов участвовал в заседании совета Почётных горожан.
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Об этом в Калининграде сегодня, 21 ноября 2023 года, сообщила пресс-служба городского совета депутатов, как принято у насмерть засевших там дилетантов, не указав дату события.
Известно лишь, что общественная организация объединяет людей, активно участвующих в самых разных сферах городской жизни — общественно-политической, культурной, социальной, хозяйственной.
Опыт, авторитет и умение вести за собой — эти качества, которыми обладают Почётные горожане, позволяют создать своеобразный мостик между горожанами и властью.
Председатель совета Почётных горожан Татьяна Груничева озвучила планы по дальнейшему сотрудничеству.
Олег Аминов пригласил к участию в работе депутатских комиссий и заседаниях городского совета. Он предложил Почётным горожанам, как людям хорошо осведомлённым о ситуации в избирательных округах и в городе в целом, вести мониторинг исполнения тех или иных муниципальных программ, участвовать в планировании и приёмке работ.