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17:38 (мск), источник: Комсомольская правда

Самарцы пожаловались на резкий рост цен на мандарины

Горожане заметили резкий скачок цен в самарских магазинах.

В Самаре местные жители продолжают отмечать резкие скачки цен на некоторые продукты. На этот раз в поле зрение горожан попали ценники на мандарины.

Читатели «КП-Самара» сообщают, что ранее могли купить килограмм мандаринов за 100 рублей, но сейчас заметили скачок цен. Стоимость любимых цитрусов выше 250 рублей. Местные жители связывают это с сезонным подорожанием фруктов и приближающимися новогодними праздниками.

Напомним, не так давно самарцы переживали из-за повышения цен на куриные яйца. Эксперты назвали три причины резкого подорожания продукта в Самарской области.

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