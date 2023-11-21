Жители Краснодарского края жалуются на недоступность судебных приставов

По словам граждан, номера, которые находятся в открытом доступе в интернете, не доступны. Как оказалось, сотрудники органа принудительного исполнения просто не оказывают консультаций по телефону в связи с невозможностью идентификации звонящих граждан.
Но доступные способы связи с должностными лицами ФССП России все же существуют.
В целях создания легкого способа получения справочной информации посредством телефонной связи в каждом территориальном органе ФССП России создали группу телефонного обслуживания.
Так, например, уже длительное время в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю работает колл-центр.
Звонки по телефону 8 (861) 262 04 77 принимаются с понедельника по пятницу пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13.00 до 14.00.