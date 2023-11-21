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17:52 (мск), источник: Новая Кубань

Жители Краснодарского края жалуются на недоступность судебных приставов

В Федеральной службе судебных приставов обратили внимание на то, что в последнее время россияне стали массово жаловаться, что не могут дозвониться до судебного пристава-исполнителя.

Источник: Новая Кубань

По словам граждан, номера, которые находятся в открытом доступе в интернете, не доступны. Как оказалось, сотрудники органа принудительного исполнения просто не оказывают консультаций по телефону в связи с невозможностью идентификации звонящих граждан.

Но доступные способы связи с должностными лицами ФССП России все же существуют.

В целях создания легкого способа получения справочной информации посредством телефонной связи в каждом территориальном органе ФССП России создали группу телефонного обслуживания.

Так, например, уже длительное время в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю работает колл-центр.

Звонки по телефону 8 (861) 262 04 77 принимаются с понедельника по пятницу пятница с 9:00 до 18:00, перерыв с 13.00 до 14.00.

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