Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское — Абрикосово завершаются

«В настоящий момент ремонтно-восстановительные работы завершены. Дорожники приступили к устройству покрытия тротуаров, уже нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки», — сказано в сообщении.
Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», по которому в Крыму в 2022 году выполнены работы по ремонту 20 участков дорог протяженностью около 200 км. В текущем году по проекту предусмотрено еще 15 объектов ремонта общей протяженностью около 161 км.
Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Крыму и Севастополе с 2019 года. Ранее сообщалось, что в Севастополе в этом году отремонтировано 105 объектов общей протяженностью 50 км. При этом Севастополь вышел в лидеры нацпроекта.