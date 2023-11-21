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18:18 (мск), источник: РИА Крым

Дорожные работы в Крыму на участке Первомайское — Абрикосово завершаются

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. Ремонт 12-километрового участка межмуниципальной дороги Первомайское-Абрикосово в Крыму завершается, сообщает республиканская Служба автомобильных дорог.

Источник: РИА "Новости"

«В настоящий момент ремонтно-восстановительные работы завершены. Дорожники приступили к устройству покрытия тротуаров, уже нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки», — сказано в сообщении.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», по которому в Крыму в 2022 году выполнены работы по ремонту 20 участков дорог протяженностью около 200 км. В текущем году по проекту предусмотрено еще 15 объектов ремонта общей протяженностью около 161 км.

Национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется в Крыму и Севастополе с 2019 года. Ранее сообщалось, что в Севастополе в этом году отремонтировано 105 объектов общей протяженностью 50 км. При этом Севастополь вышел в лидеры нацпроекта.

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