08:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Опрос: что значит иметь домашнее животное
Узнаем у наших пользователей об их пушистых друзьях.
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30 ноября отмечается День домашних животных. Для многих из нас питомцы — не просто звери, а часть семьи, без которой невозможно представить свою жизнь.
В честь этого дня мы совместно с проектом «Питомцы Mail.ru» решили узнать у своих пользователей, как они относятся к своим питомцам и сколько на них тратят. А также как много интересных животных живет в российских домах.