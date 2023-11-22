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08:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Опрос: что значит иметь домашнее животное

Узнаем у наших пользователей об их пушистых друзьях.

30 ноября отмечается День домашних животных. Для многих из нас питомцы — не просто звери, а часть семьи, без которой невозможно представить свою жизнь.

В честь этого дня мы совместно с проектом «Питомцы Mail.ru» решили узнать у своих пользователей, как они относятся к своим питомцам и сколько на них тратят. А также как много интересных животных живет в российских домах.

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