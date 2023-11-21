20:37 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz
Какой продукт «тормозит» развитие рака — врачи
Регулярное употребление белка замедлит старение и предотвратит онкозаболевания.
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Продукт, который является главным «тормозом» рака назвал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, сообщает РИА Новости.
По его словам, предотвратить гибель клеток призван так называемый белок р53. Чтобы обеспечить его наличие в организме, важно получать достаточно белка из пищи.
«Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки», — объяснил Вялов.
Важность употребления белка при каждом приеме пищи также отметила доктор медицинских наук Зухра Павлова. Она добавила, что сбалансированное питание поможет наладить работу организма и избавиться от лишних килограммов.
В качестве хорошего примера насыщенного белком рациона врач назвала два яйца, творог или нежирные сорта сыра на завтрак, красное мясо, птицу или рыбу не в жареном виде на обед и салат с тунцом или морепродуктами на ужин.