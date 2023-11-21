Главное
Главные новости к вечеру 21 ноября
20:37 (мск), новости Узбекистана, источник: Sputnik.uz

Какой продукт «тормозит» развитие рака — врачи

Регулярное употребление белка замедлит старение и предотвратит онкозаболевания.

Продукт, который является главным «тормозом» рака назвал врач-гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, сообщает РИА Новости.

По его словам, предотвратить гибель клеток призван так называемый белок р53. Чтобы обеспечить его наличие в организме, важно получать достаточно белка из пищи.

«Когда генетический материал в клетке повреждается, р53 включается и приостанавливает деление клетки», — объяснил Вялов.

Важность употребления белка при каждом приеме пищи также отметила доктор медицинских наук Зухра Павлова. Она добавила, что сбалансированное питание поможет наладить работу организма и избавиться от лишних килограммов.

В качестве хорошего примера насыщенного белком рациона врач назвала два яйца, творог или нежирные сорта сыра на завтрак, красное мясо, птицу или рыбу не в жареном виде на обед и салат с тунцом или морепродуктами на ужин.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Как выглядит место взрыва в Ташкенте — фото
Что известно о пострадавших в результате взрыва на складе в Ташкенте
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медицина