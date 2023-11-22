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Спецоперация на Украине
10:09 (мск), источник: Комсомольская правда

Улицы Краснодара освобождают от автохлама

В Центральном округе краевого центра активно идет борьба с бесхозными автомобилями.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре продолжается борьба с бесхозными автомобилями. Очередную брошенную машину убрали с придомовой территории по улице Буденного, 422. Хозяева бросили красный джип в палисаднике возле многоквартирного дома и явно забыли про него.

«Внедорожник находился в неудовлетворительном состоянии. Кузов был завален мусором, фары отсутствовали, колеса спущены», — сообщили в МЦУ Краснодара.

Сначала специалисты окружной администрации нашли хозяина машины и вручили ему уведомление о необходимости освободить улицу от автохлама. Собственник требование исполнил в срок.

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