10:09 (мск), источник: Комсомольская правда
Улицы Краснодара освобождают от автохлама
В Центральном округе краевого центра активно идет борьба с бесхозными автомобилями.
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В Краснодаре продолжается борьба с бесхозными автомобилями. Очередную брошенную машину убрали с придомовой территории по улице Буденного, 422. Хозяева бросили красный джип в палисаднике возле многоквартирного дома и явно забыли про него.
«Внедорожник находился в неудовлетворительном состоянии. Кузов был завален мусором, фары отсутствовали, колеса спущены», — сообщили в МЦУ Краснодара.
Сначала специалисты окружной администрации нашли хозяина машины и вручили ему уведомление о необходимости освободить улицу от автохлама. Собственник требование исполнил в срок.