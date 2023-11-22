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03:30 (мск), источник: Комсомольская правда

Заканчивается реконструкция сквера в микрорайоне Топкинский в Иркутске

В 2023 году планируется установить фонтан, скамейки, урны и цветники.

Источник: Комсомольская правда

В думе Иркутска проверили ход работ по реконструкции сквера в микрорайоне Топкинский. Там провели работы первой очереди реконструкции на площади «Куб», оборудовали арт-объект, амфитеатр, детские площадки. В текущем году планируется установить фонтан, скамейки, урны, уложить плитку и обустроить цветники. Об этом сообщает пресс-служба городской думы.

— Параллельно заменяются трубы на теплотрассе, которая проходит под сквером и площадью «Куб». Демонтировали центральную опору освещения. Вместо нее установили новую по краю. Кроме того, изменится расположение камер в новом сквере. Помимо прочего, там появится ограждение, чтобы машины не могли заехать на территорию, — говорят в думе.

Жители попросили установить перила около тротуара по пути от школы № 50 в Топкинском до дома № 58. Обращение включили в план работы депутата по избирательному округу.

Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Приангарье 22 ноября прогнозируют снег и метели.

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