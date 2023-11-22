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07:43 (мск), новости Казахстана, источник: Nur.kz

Дождь и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 22 ноября — в двух из трех мегаполисов прогнозируют непогоду. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

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Источник: Nur.kz

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до −1 градуса. Скорость ветра составит 4,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до −4 градусов. Скорость ветра — 8,5 м/с.

В Шымкенте сегодня также ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 15 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.

Добавим, что сегодня на больше части Казахстана объявлено штормовое предупреждение — в ряде регионов ожидаются сильный ветер, метели и осадки.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры — одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14−17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

При сильном штормовом ветре (до 28,4 м/с) происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

При ураганном ветре (32 м/с и более) отмечаются серьезные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач коммунально-энергетических сетей.

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

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