Дождь и сильный ветер ожидаются в мегаполисах Казахстана в среду

Сегодня в Алматы будет облачно. Температура днем поднимется до 14 градусов, а ночью опустится до −1 градуса. Скорость ветра составит 4,2 м/с.
Жителям Астаны синоптики прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 3 градусов, ночью температура снизится до −4 градусов. Скорость ветра — 8,5 м/с.
В Шымкенте сегодня также ожидается дождь. В дневное время столбики термометров поднимутся до 15 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 6,2 м/с.
Добавим, что сегодня на больше части Казахстана объявлено штормовое предупреждение — в ряде регионов ожидаются сильный ветер, метели и осадки.
Как не пострадать при сильном ветре?
Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры — одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Следует учитывать, что при ветре (14−17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.
При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.
При сильном штормовом ветре (до 28,4 м/с) происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.
При ураганном ветре (32 м/с и более) отмечаются серьезные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач коммунально-энергетических сетей.
Так, находясь в доме или в квартире:
Если сильный ветер застал вас на улице:
Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.