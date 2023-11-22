05:04 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Школьник из Хабаровска создал учебник по математике
Сборник состоит из 25-ти задач с героями русских сказок.
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Ученик Краевого центра образования Артем Пинчук в прошлом году, учась в шестом классе, придумал сборник задач по математике. А для того, чтобы учиться было интереснее, героями своего учебника мальчик сделал персонажей русских сказок, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Мой проект называется «Сборник сказочных задач». К этой идее я пришёл сам, так как мне очень интересны математические задачи и сказки, поэтому я решил объединить эти два фактора! Чтобы было интересно, я добавил картинки, которые будут удивлять детей. При затруднении дать ответ, любой может посмотреть его в конце. В любой деятельности нам пригодится математика", — рассказал Артем Пинчук. В сборнике — 25 задач, каждая сопровождается красочным рисунком. Как рассказал наставник Артема, мальчик интеллектуально развит, всегда тянулся к математике и хотел, чтобы одноклассники смогли разделить его интерес.
— Разработкой сборника он занимался на дисциплине «Введение в проектную деятельность». Задался целью — сделать так, чтобы математика нравилась большему количеству его одноклассников. Получилось ярко, творчески, а главное — полезно, — рассказал методист Краевого центра образования по допобразованию Артем Мяготин.
Публиковать сборник Артема Пинчука будет якутский журнал «Колокольчик+», познакомиться с которым в Хабаровске можно по подписке.