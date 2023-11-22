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08:22 (мск), новости Казахстана, источник: Sputnik.kz

Отказаться от нагрузок, кофе и мучного в дни магнитной бури призывает врач

АСТАНА, 22 ноя — Sputnik. Метеозависимым стоит пересмотреть свой график в дни магнитной бури, заявил РИА Новости главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Источник: Sputnik.kz

Он призвал перенести занятия, требующие концентрации внимания, напряжения или физических нагрузок, а также отказаться от кофе, жареного и мучного.

«Магнитная буря ожидается продолжительная, людям, чувствительным к изменениям климатических условий, стоит пересмотреть график на эти дни, перенести занятия, требующие физических нагрузок», — рассказал Тяжельников.

По его словам, смягчить воздействие магнитных бурь поможет сбалансированное питание: нужно добавить больше легких для усвоения блюд, овощей, зелени и фруктов, ограничить употребление жареного и мучного.

«Нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Следует избегать стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания», — рассказал врач.

Он также отметил что людям с повышенным давлением нужно снизить потребление соли, которая задерживает жидкость в организме. А тем, у кого давление, наоборот, низкое — природные средства для повышения тонуса и начинать день с полноценного завтрака.

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