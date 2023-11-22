Отказаться от нагрузок, кофе и мучного в дни магнитной бури призывает врач

Он призвал перенести занятия, требующие концентрации внимания, напряжения или физических нагрузок, а также отказаться от кофе, жареного и мучного.
«Магнитная буря ожидается продолжительная, людям, чувствительным к изменениям климатических условий, стоит пересмотреть график на эти дни, перенести занятия, требующие физических нагрузок», — рассказал Тяжельников.
По его словам, смягчить воздействие магнитных бурь поможет сбалансированное питание: нужно добавить больше легких для усвоения блюд, овощей, зелени и фруктов, ограничить употребление жареного и мучного.
«Нужно пить достаточное количество чистой воды, а крепкий кофе лучше заменить на травяные чаи или настои. Следует избегать стрессов, употребления алкоголя. В такие дни нужно быть внимательнее за рулем или вообще отказаться от вождения, как и от других занятий, требующих концентрации внимания», — рассказал врач.
Он также отметил что людям с повышенным давлением нужно снизить потребление соли, которая задерживает жидкость в организме. А тем, у кого давление, наоборот, низкое — природные средства для повышения тонуса и начинать день с полноценного завтрака.