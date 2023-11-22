Реновация «Дальпресса» во Владивостоке вызвала споры: большинство против

Это территория между улицей Комсомольской и проспектом Красного Знамени общей площадью 2,23 га. Согласно проекту, там планируется строительство высотных домов, парковки, детского сада на 90 мест и спортивных сооружений. Для реализации должен быть изъят 31 земельный участок — это частный сектор и коммерческие земли, находящиеся в собственности, в аренде или ипотеке.
Как пишет newsvl.ru, в ходе общественных обсуждений 15 человек выступили за проект планировки, 17 высказались против. В частности, владельцы выступают против изъятия своих земельных участков. Они считают, что проекта направлен лишь на извлечение прибыли частным застройщиком при строительстве им жилых домов.
«Какие-либо общественно значимые цели либо объекты в интересах жителей города Владивостока в данном проекте отсутствуют. Кроме того, на данной территории присутствует водный объект, который никак не отражен в проекте», — заявили собственники.
При этом управление муниципальной собственности администрации Владивостока, которое является обладателем шести участков в спорной зоне, целиком поддержало проект.
Ранее «ФедералПресс» писал, что по территориям в районе Дальпресса люди подали иски об обжаловании решения о комплексном развитии территорий.