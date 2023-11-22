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04:57 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Реновация «Дальпресса» во Владивостоке вызвала споры: большинство против

ВЛАДИВОСТОК, 22 ноября, ФедералПресс. Проект реновации частного сектора на «Дальпрессе» стал причиной споров во время общественных обсуждений. Большая половина выступила против, так как углядела в проекте лишь извлечение выгоды и ничего полезного.

Источник: Reuters

Это территория между улицей Комсомольской и проспектом Красного Знамени общей площадью 2,23 га. Согласно проекту, там планируется строительство высотных домов, парковки, детского сада на 90 мест и спортивных сооружений. Для реализации должен быть изъят 31 земельный участок — это частный сектор и коммерческие земли, находящиеся в собственности, в аренде или ипотеке.

Как пишет newsvl.ru, в ходе общественных обсуждений 15 человек выступили за проект планировки, 17 высказались против. В частности, владельцы выступают против изъятия своих земельных участков. Они считают, что проекта направлен лишь на извлечение прибыли частным застройщиком при строительстве им жилых домов.

«Какие-либо общественно значимые цели либо объекты в интересах жителей города Владивостока в данном проекте отсутствуют. Кроме того, на данной территории присутствует водный объект, который никак не отражен в проекте», — заявили собственники.

При этом управление муниципальной собственности администрации Владивостока, которое является обладателем шести участков в спорной зоне, целиком поддержало проект.

Ранее «ФедералПресс» писал, что по территориям в районе Дальпресса люди подали иски об обжаловании решения о комплексном развитии территорий.

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