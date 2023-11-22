06:16 (мск), источник: Комсомольская правда
Чемпион мира Антон Худобин ушел из красноярского ХК «Сокол» в «Сибирь»
Спустя 11 лет хоккеист вернулся в КХЛ.
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Голкипер Антон Худобин ушел из красноярского «Сокола». Чемпион мира по хоккею теперь будет играть в новосибирской «Сибири». Об этом сообщили в пресс-службе красноярской команды.
«Сибирь» играет в КХЛ. В высшей лиге российского хоккея Худобин не выступал 11 лет. Там его последним клубом был подмосковный «Атлант». Большую часть своей спортивной карьеры голкипер провел в США и Канаде. В 2020 году он дошел с «Далласом» до финала Кубка Стэнли.
Выступал Худобин и за сборную России по хоккею. Дважды попадал в заявку на чемпионат мира. В 2014 году национальная команда выиграла турнир. Худобин тогда на лед не выходил, но золотую медаль получил.
В Красноярске голкипер часто тренировался в межсезонье, а летом 2023 года он остался без контракта в Америке. Его последним клубом был «Чикаго Блэкхокс». В сентябре Худобин подписал контракт с «Соколом». В составе красноярского коллектива он отыграл 11 матчей в ВХЛ.