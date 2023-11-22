07:53 (мск), источник: Om1.ru
Сильный ветер и гололёд: в Омске снова будет бушевать непогода
Порывы ветра смогут достигать до 18 м/с.
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В мэрии Омска предупредили горожан о плохой погоде. 22 и 23 ноября в Омской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и сильный ветер. На дорогах образуется гололедица.
По оценкам синоптиков, температура воздуха днём составит от 0 до −5, а порывы ветра будут достигать местами 15−18 м/с. По ночам температура воздуха будет опускаться до −6. Аналогичная погода сохранится и в последующие дни.