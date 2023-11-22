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07:53 (мск), источник: Om1.ru

Сильный ветер и гололёд: в Омске снова будет бушевать непогода

Порывы ветра смогут достигать до 18 м/с.

Сейчас в Ричмонде: Ричмонд: +16° 5 м/с 88% 755 мм рт. ст. +13°
Источник: Om1.ru

В мэрии Омска предупредили горожан о плохой погоде. 22 и 23 ноября в Омской области ожидаются осадки в виде мокрого снега и сильный ветер. На дорогах образуется гололедица.

По оценкам синоптиков, температура воздуха днём составит от 0 до −5, а порывы ветра будут достигать местами 15−18 м/с. По ночам температура воздуха будет опускаться до −6. Аналогичная погода сохранится и в последующие дни.

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