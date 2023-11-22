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08:45 (мск), новости Казахстана, источник: Baigenews

Пятые сутки без воды и света остаются жители почти 60 сёл СКО

Для жителей сельской местности Северо-Казахстанской области последствиями непогоды стали отключение электричества и воды, которое коммунальщики пытаются восстановить с субботы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Qazaqstan Media.

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Источник: Baigenews

Сообщается, что в самом Петропавловске и ближайших сёлах восстановительные работы провели довольно оперативно. Однако жители 58 населённых пунктов в семи районах вынуждены обходиться без воды и света с субботы. Восстановить коммуникации обещают в среду.

По словам и. о. руководителя управления ЖКХ СКО Владислава Лукина, из-за неблагоприятных погодных условий на отдельных участках произошли порывы на линиях электропередачи, где-то опоры упали. Повреждение электросетей произошло не только из-за урагана, а скорее, из-за мокрого снега, ветхие сети не выдержали нагрузку.

Он отметил, что в ремонтных работах задействованы 46 бригад и около 50 единиц техники.

Сообщается также, что из-за отключении электричества в сёлах нет воды. Её подают за счёт дизельных генераторов и в определенные часы.

Что же касается социальных объектов, то они обеспечены теплом. Часть из них подключены к центральному отоплению, другие используют дизельные генераторы.

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