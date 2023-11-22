10:11 (мск), источник: AmurMedia.ru
Заслуженный врач России Валентин Витько скончался в Хабаровске
Валентин Прокофьевич ушёл из жизни на 82-м году.
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Валентин Прокофьевич Витько родился 28 апреля 1942 года. В медицине Валентин Прокофьевич прошёл долгий путь от медбрата до заслуженного врача России. Молодым специалистом Витько работал в детской городской больнице № 9, потом в детской инфекционной больнице. Валентин Витько возглавлял Детскую краевую клиническую больницу на улице Истомина. Сейчас здесь расположен Перинатальный центр, первая очередь строительства которого 22 года назад открывалась при Валентине Витько. Именно Валентин Прокофьевич стал первым главным врачом Перинатального центра.
В последние годы Валентин Прокофьевич работал в Хабаровском медицинском колледже, занимался профориентацией и трудоустройством его выпускников.
Валентин Витько оставался до последнего профессионалом высочайшего уровня. В своей работе считал, что самое важное — облегчать страдания, тем более детям.
Валентин Витько стал основателем большой династии врачей.
20 ноября, когда в стране отмечается Международный день педиатра, Валентин Прокофьевич ушёл из жизни.
Редакция ИА AmurMedia приносит соболезнования родным и близким Валентина Витько.
Прощание состоится в субботу 25.11.2023 в 11:00 в нижнем храме Спасо-Преображенского Кафедрального собора.