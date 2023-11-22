09:25 (мск), новости Молдовы, источник: Комсомольская правда
Главные новости в Молдове 22 ноября 2023 года
Топ-5 главных новостей в Молдове на утро среды, 22 ноября 2023 года.
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1. Визовый режим с Россией, торговые пошлины, сокращение сельхозпроизводства, дикие цены и инфляция: Что ждет Молдову в случае полного разрыва с СНГ — мнение экспертов.
2. В Молдове станет много голых и смешных: Страну колбасит — в одних районах небывалое для ноября потепление +14, в других морозы до −6.
3. Мне бы свой майданчик: Почему Майя Санду была в Киеве на праздновании «юбилея» начала Евромайдана.
4. Памятник Октавиану Гога нормальным людям и в Кишиневе не нравится: Европейские депутаты осудили существование антисемитских монументов в Молдове.
5. Мы пахали — я и ПАС: Бывшая премьер Гаврилица с зарплатой 100 тысяч леев сказала, что народ Молдовы сам виноват в низких заработках.