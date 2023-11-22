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11:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Трамвайную линию от метро «Купчино» до Шушар могут запустить в 2026 году

На трамвайной линии «Славянка» будет 24 остановки.

Источник: Комсомольская правда

Трамвайная линия «Купчино — Шушары — Славянка» — один из самых ожидаемых проектов в Санкт-Петербурге. Дело в том, что жителям юга города не хватает транспорта, а трамваи могут решить эту проблему. И ждать появления линии осталось не так долго — ее могут запустить уже в 2026 году. Об этом во время форума «Открытый диалог» рассказал заместитель гендиректора «Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга» Андрей Шаньгин.

— Думаю, что в 2026 году в Шушары можно будет поехать на трамвае, — цитирует его слова «Вечерний Санкт-Петербург».

Планируется, что на линии будут курсировать 22 трамвая длиной 30 метров и вместимостью 220 человек. Они будут делать 24 остановки. По предварительным расчетам, добраться от Славянки до станции метро «Купчино» получится всего за полчаса, а на конечных остановках ждать транспорт придется не дольше пяти минут.

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