11:06 (мск), источник: Комсомольская правда
Трамвайную линию от метро «Купчино» до Шушар могут запустить в 2026 году
На трамвайной линии «Славянка» будет 24 остановки.
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Трамвайная линия «Купчино — Шушары — Славянка» — один из самых ожидаемых проектов в Санкт-Петербурге. Дело в том, что жителям юга города не хватает транспорта, а трамваи могут решить эту проблему. И ждать появления линии осталось не так долго — ее могут запустить уже в 2026 году. Об этом во время форума «Открытый диалог» рассказал заместитель гендиректора «Центра транспортного планирования Санкт-Петербурга» Андрей Шаньгин.
— Думаю, что в 2026 году в Шушары можно будет поехать на трамвае, — цитирует его слова «Вечерний Санкт-Петербург».
Планируется, что на линии будут курсировать 22 трамвая длиной 30 метров и вместимостью 220 человек. Они будут делать 24 остановки. По предварительным расчетам, добраться от Славянки до станции метро «Купчино» получится всего за полчаса, а на конечных остановках ждать транспорт придется не дольше пяти минут.