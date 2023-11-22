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08:28 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове продлили церемонию прощания с Тулеевым на полчаса

Желающих проститься очень много.

Церемония прощания с экс-губернатором Аманом Тулеевым была продлена на полчаса. На улице осталась большая очередь желающих проститься с государственным деятелем.

Добрые слова успел сказать Владимир Балахонов. Он благодарит Тулеева за проявленную заботу о ветеранах и вспоминает, что такая была только в Кузбассе.

Главный федеральный инспектор по Кемеровской области Колесников рассказал, что ему доводилоь работать с Аманом Гумировичем в одной команде и служить кузбассовцам длительное время.

Председатель Заксобрания Кузбасса Зеленин отметил, что вечный завет Тулеева — любить свою землю.

Представитель СУЭК также отметил, что при Тулееве на его глазах произошло преображение угольных городов и подъем «социалки в целом». Кроме того, Тулеев был человеком своего времени и не пытался вернуть советскую модель.

Макута, бывший глава Таштагольского округа, добавил: «Аман Гумирович открыл Горную Шорию, построил дорогу, поддержал все наши бюджетные учреждения».

Более подробную текстовую трансляцию мы будем вести в нашем телеграм-канале, следите за новостями.

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