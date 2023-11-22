08:28 (мск), источник: АиФ Кузбасc
В Кемерове продлили церемонию прощания с Тулеевым на полчаса
Желающих проститься очень много.
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Церемония прощания с экс-губернатором Аманом Тулеевым была продлена на полчаса. На улице осталась большая очередь желающих проститься с государственным деятелем.
Добрые слова успел сказать Владимир Балахонов. Он благодарит Тулеева за проявленную заботу о ветеранах и вспоминает, что такая была только в Кузбассе.
Главный федеральный инспектор по Кемеровской области Колесников рассказал, что ему доводилоь работать с Аманом Гумировичем в одной команде и служить кузбассовцам длительное время.
Председатель Заксобрания Кузбасса Зеленин отметил, что вечный завет Тулеева — любить свою землю.
Представитель СУЭК также отметил, что при Тулееве на его глазах произошло преображение угольных городов и подъем «социалки в целом». Кроме того, Тулеев был человеком своего времени и не пытался вернуть советскую модель.
Макута, бывший глава Таштагольского округа, добавил: «Аман Гумирович открыл Горную Шорию, построил дорогу, поддержал все наши бюджетные учреждения».
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