10:31 (мск), источник: Хабаровский край сегодня
Ледяные тротуары и сугробы у пешеходных переходов осложнили хабаровчанам жизнь
Жители города до сих пор ощущают последствия циклонов.
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В Хабаровске после прошедших двух подряд циклонов до сих пор не устранены снежные завалы, а тротуары из-за пограничной температуры превратились в «ледяные реки», которые доставляют массу хлопот пешеходам. Число пациентов, обратившихся в городской травмпункт с переломами, растяжениями и сильными ушибами после выпадения зимних осадков, выросло до ста и больше человек ежедневно, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Основные автомагистрали крупнейшего города Дальнего Востока более-менее освобождены от снега. Коммунальные службы работу ведут круглосуточно, однако очистка дорог породила другую проблему — отвалы снега создает сугробы у пешеходных переходов и их с трудом преодолевают прохожие. В этих завалах часто пробиты «каналы» шириной со ступню, и передвигаться по ним крайне неудобно и опасно: большая часть из них покрыта коркой льда. Еще одна проблема — сугробы от очистки дорог на автобусных остановках, они тоже покрыты льдом.
Ответственные организации за уборку снега обязаны были его убрать в считанные часы после окончания снегопада, однако это было сделано далеко не везде. За придомовую территорию отвечают ТСЖ и УК, за территорию, прилегающую к магазинам и другим предприятиям, — их владельцы. За неубранный снег выписывается предостережение, а в случае обращения жителей, может грозить наказание до четверти миллиона рублей.
Главное управление госконтроля не предоставило информацию о том, сколько на сегодняшний день выписано административных штрафов, однако по их информации на конец прошлой недели, большая часть дворов и придомовых территорий не приведена в порядок, а две недели назад вообще был убран только каждый пятый двор.
Напомним, на неубранный снег жители Хабаровска могут жаловаться в краевой госжилнадзор, мэрию и городскую прокуратуру.