В Перми табло в автобусах и трамваях будут показывать число «зайцев»

«У нас сейчас на 50-м маршруте проходит тестирование системы, которая в режиме реального времени на внутреннем табло автобуса будет показывать, сколько на данный момент в автобусе находится пассажиров, не оплативших проезд», — пояснил Эдуард Соснин.
По его словам, разработала систему местная IT-компания. С помощью нее власти намерены мотивировать граждан оплачивать проезд и упрощать работу контролерам на тех маршрутах, где больше всего «зайцев».
Система работает в связке со стационарными валидаторами и датчиками входа-выхода. После завершения тестовых работ систему планируется внедрить на всей маршрутной сети города.
Напомним, в сентябре мэрия отказалась от услуг мобильных агентов, которые проверяли билеты пассажиров в общественном транспорте.
Как писал «ФедералПресс», в краевой столице каждый пятый пассажир не платит за проезд на маршрутах, где нет кондукторов.