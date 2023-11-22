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10:00 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Перми табло в автобусах и трамваях будут показывать число «зайцев»

ПЕРМЬ, 22 ноября, ФедералПресс. В автобусах и трамваях Перми появится счетчик безбилетников. Информация о них будет выводиться на специальном табло. Об этом в прямом эфире рассказал мэр Эдуард Соснин.

«У нас сейчас на 50-м маршруте проходит тестирование системы, которая в режиме реального времени на внутреннем табло автобуса будет показывать, сколько на данный момент в автобусе находится пассажиров, не оплативших проезд», — пояснил Эдуард Соснин.

По его словам, разработала систему местная IT-компания. С помощью нее власти намерены мотивировать граждан оплачивать проезд и упрощать работу контролерам на тех маршрутах, где больше всего «зайцев».

Система работает в связке со стационарными валидаторами и датчиками входа-выхода. После завершения тестовых работ систему планируется внедрить на всей маршрутной сети города.

Напомним, в сентябре мэрия отказалась от услуг мобильных агентов, которые проверяли билеты пассажиров в общественном транспорте.

Как писал «ФедералПресс», в краевой столице каждый пятый пассажир не платит за проезд на маршрутах, где нет кондукторов.

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