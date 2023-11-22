В Москве завершился 11-й сезон городского велопроката

Свыше 80% поездок на арендованных велосипедах были совершены с транспортной целью. В этом сезоне пользователи брали велосипед в среднем на 39 минут и проезжали на нем более 4 километров. В столичном велопрокате есть свыше 780 станций, на 582 из которых установлена подзарядка от солнечных панелей.
В этом году также построили новые станции аренды в районах Ново-Переделкино, Солнцево и поселении Внуковском, Южное и Северное Тушино, рядом с метро «Митино», у парка «Яуза» и в других местах. Кроме того, в велопрокате возникли 3 тысячи современных электровелосипедов модели 2.0, на которых пользователи проехали свыше 2 миллионов километров.
В частности, столичный велопрокат перевели на российское программное обеспечение. В этом сезоне обладатели безлимитных проездных «Единый» и студенты с картой москвича могли брать бесплатные поездки.
«В центре города среднее расстояние между ближайшими станциями проката теперь составляет 300 метров. В будущем сезоне мы продолжим развивать велопрокат по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Вырастет число электрических бесстанционных велосипедов нового поколения. Парк пополнит новая улучшенная модель электровелосипеда 2.0», — заключил заммэра.
Ранее пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщила, что инспекторы МАДИ эвакуировали с велодорожек 3 тысячи автомобилей за девять месяцев. Из них 746 машин — это люксовые иномарки. В Дептрансе отметили, что в 2023 году более 20 тысяч водителей припарковались на велодорожках. Штраф за это нарушение составляет три тысячи рублей.