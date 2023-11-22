10:22 (мск), источник: Комсомольская правда
Свердловский врач предложил ревакцинировать взрослых от коклюша
В регионах России растет число пациентов с опасным заболеванием.
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В регионах России отмечен рост заболевших коклюшем граждан. В Екатеринбурге из-за вспышки заболевания на несколько дней закрывали школу № 151, ученики средних и старших классов учились дистанционно.
Врач Александр Соловьев в эфире телеканала «ОТВ-Екатеринбург» назвал возможные причины роста численности заболевших и способ остановить распространение коклюша.
По словам эксперта лабораторной диагностики, заболеваемость растет из-за снижения эффективности вакцины, теперь бактерия способна приспосабливаться и к антибиотикам. Также многие уральцы отказались от вакцинации.
— Для взрослых необходимо рассмотреть возможность ревакцинации. Сейчас в нацкалендаре таких рекомендаций нет. Хотя ряд стран уже ввели такую практику, — рассказывает Александр Соловьев.
На общей эпидемиологической ситуации негативно сказалась пандемия коронавируса, когда были сложности с оказанием медицинской помощи, графики вакцинации были нарушены.
— Надо рассматривать необходимость ревакцинации взрослых, особенно женщин, планирующих беременность. Целый ряд стран это делают для того, чтобы рождаемый ребёнок был с антителами, которые ему передадутся от матери. Другие страны перешли на ревакцинацию взрослых раз в 10 лет, — отметил врач.