14:14 (мск), источник: Фонтанка
«Я больше так не буду». Шарлот извинился, а Екатерина Мизулина усомнилась в его адекватности
Певец Шарлот попросил прощения за то, что сжег свой паспорт.
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в среду, 22 ноября, видео с извинениями певца Шарлота после задержания в Пулково.
На кадрах Эдуард Шарлот говорит, что попал в отдел из-за «осечки в понимании происходящего». По словам певца, паспорт он сжег из-за того, что «был ошибочно помешан на ложной информации». В конце видео Шарлот извинился, пообещал, что больше так делать не будет, и одарил оперативника Центра «Э» улыбкой.
Екатерина Мизулина не осталась в стороне и прокомментировала извинение. «Вообще мне кажется, что он не совсем адекватно оценивает ситуацию», — написала она в своем телеграм-канале.
Эпатажного певца Шарлота оперативники отдела по борьбе с экстремизмом встретили в аэропорту Пулково, когда он прилетел из Еревана. Музыканту припомнили публичное сжигание паспорта гражданина РФ — ролики он опубликовал в запрещенной соцсети и во «ВКонтакте».