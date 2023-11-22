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14:14 (мск), источник: Фонтанка

«Я больше так не буду». Шарлот извинился, а Екатерина Мизулина усомнилась в его адекватности

Певец Шарлот попросил прощения за то, что сжег свой паспорт.

Источник: РИА "Новости"

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала в среду, 22 ноября, видео с извинениями певца Шарлота после задержания в Пулково.

На кадрах Эдуард Шарлот говорит, что попал в отдел из-за «осечки в понимании происходящего». По словам певца, паспорт он сжег из-за того, что «был ошибочно помешан на ложной информации». В конце видео Шарлот извинился, пообещал, что больше так делать не будет, и одарил оперативника Центра «Э» улыбкой.

Во время загрузки произошла ошибка.

Екатерина Мизулина не осталась в стороне и прокомментировала извинение. «Вообще мне кажется, что он не совсем адекватно оценивает ситуацию», — написала она в своем телеграм-канале.

Эпатажного певца Шарлота оперативники отдела по борьбе с экстремизмом встретили в аэропорту Пулково, когда он прилетел из Еревана. Музыканту припомнили публичное сжигание паспорта гражданина РФ — ролики он опубликовал в запрещенной соцсети и во «ВКонтакте».

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