11:44 (мск), источник: Комсомольская правда
Водохранилища Крыма после дождей пополнились на 15 млн кубометров
Общий объем воды в водохранилищах естественного стока на сегодняшний день составляет порядка 140 миллионов кубов.
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Запасы крымских водохранилищ естественного стока после сильных дождей выросли на 15 миллионов кубометров, имеющихся запасов хватит на 1,5 года. Об этом сообщил председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов в своем телеграм-канале.
Напомним, в минувшие выходные на полуостров обрушились сильные ливни. По всей территории полуострова в ноябре выпало уже 2,5−3 месячные нормы осадков.
— После прошедших дождей суммарно прирост воды в наших водохранилищах составил почти 15 млн кубических метров. Общий объем водных ресурсов на сегодняшний день в республике составляет порядка 140 млн кубических метров. Этого запаса хватит примерно на 1,5 года при условии полного отсутствия притока.
Он добавил, что уровень наполняемости Счастливенского, Загорского, Старокрымскоого, Партизанского, Симферопольского, Аянского водохранилищ выше, чем на аналогичную дату прошлого года, а Изобильненское водохранилище заполнено почти на 100 процентов.
— В отдельных случаях, как, например, в Симферополе, воду приходится сбрасывать во избежание негативных последствий, связанных с переполнением водохранилищ. Кроме того, специалистами изучается потребность в сбросе воды из Изобильненского и Белогорского водохранилищ, — отметил спикер крымского парламента.
Напомним, за октябрь крымские водохранилища потеряли 12,73 миллиона кубометров воды. К 1 ноября общий объем воды в них составил 135,08 миллиона кубометров.