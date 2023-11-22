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11:14 (мск), источник: МК.RU Красноярск

Жители Красноярска предложили провести фестиваль многодетных семей в 2024 году

Об этом рассказали в мэрии города.

Источник: Freepik

В Красноярске хотят провести фестиваль многодетных семей в 2024 году. С предложением о мероприятии выступили жители Ленинского района, от их лица на городском форуме выступила Дарья Нефедова. Она рассказала, что такой фестиваль сможет объединить семьи города и продемонстрировать молодежи традиционные ценности.

Идея была принята городской администрацией. Возможно, первый такой фестиваль состоится уже в 2024 году.

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