11:14 (мск), источник: МК.RU Красноярск
Жители Красноярска предложили провести фестиваль многодетных семей в 2024 году
Об этом рассказали в мэрии города.
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В Красноярске хотят провести фестиваль многодетных семей в 2024 году. С предложением о мероприятии выступили жители Ленинского района, от их лица на городском форуме выступила Дарья Нефедова. Она рассказала, что такой фестиваль сможет объединить семьи города и продемонстрировать молодежи традиционные ценности.
Идея была принята городской администрацией. Возможно, первый такой фестиваль состоится уже в 2024 году.