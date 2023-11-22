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11:12 (мск), источник: Нижегородская правда

Три трамвая вернулись на маршруты на улице Ильинской

Днем ранее на улице Ильинской частично отключали электричество.

Три трамвая вновь начали ходить по улице Ильинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает ЦРТС.

Днем ранее на улице Ильинской частично отключали электричество, из-за чего трамваи временно не ходили. Работы на участке от улицы Маслякова до Красносельской завершились. Трамваи № 2, № 18 и № 21 вернулись на маршруты и работают по штатному расписанию.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 47 новых автобусов начали работать в Богородском, Городецком, Арзамасском и Борском округах.

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