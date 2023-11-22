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13:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Кондитер из Волгограда Инна Вольская сразится за приз в телешоу «Король десертов»

Волгоградка поборется за кубок Рената Агзамова в шоу на телеканале «Пятница».

Источник: Комсомольская правда

Жительница Волгограда участвует во втором сезоне телешоу «Король десертов» на канале «Пятница». Кондитер Инна Вольская поборется за приз в миллион рублей в кондитерском телешоу «Король десертов».

Как рассказала о себе сама Инна Вольская в социальных сетях, свой первый торт она испекла 8 лет назад. Она — обладатель звания «Лучший кондитер-декоратор России и Европы», а также получила серебро на чемпионате мира по детским тортам и множество золотых и серебряных наград.

— Люблю усложнять себе работу, иначе скучно, — признается Инна Вольская.

Выпуск программы с нашей землячкой можно посмотреть сегодня, 22 ноября, в 22:00. Участникам предстоит создать подводный мир из карамели.

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