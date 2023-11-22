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12:27 (мск), источник: Volga News

В Самаре экстренно сел самолет с больным пассажиром на борту

В среду, 22 ноября, в 2:46 экипаж воздушного судна, следовавшего из Жуковского в Худжанд, сообщил о больном пассажире на борту.

Было принято решения следовать на незапланированный аэродром Самара. Также командир воздушного судна запросил «скорую помощь» по прибытию. Посадка совершена благополучно в 03:26, сообщает Aviaincident.

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